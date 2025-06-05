«Факел» и Асхабадзе продлили контракт. Клуб вылетел в Первую лигу
«Факел» объявил о продлении контракта с гендиректором Романом Асхабадзе.
42-летний функционер работает в воронежском клубе с 2019 года.
Сообщалось об интересе к Асхабадзе со стороны вышедшего в Мир РПЛ «Торпедо».
По итогам прошедшего сезона «Факел» вылетел из РПЛ в Мелбет Первую лигу.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Факела»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости