«Факел» и Асхабадзе продлили контракт. Клуб вылетел в Первую лигу

«Факел» объявил о продлении контракта с гендиректором Романом Асхабадзе.

42-летний функционер работает в воронежском клубе с 2019 года.

Сообщалось об интересе к Асхабадзе со стороны вышедшего в Мир РПЛ «Торпедо».

По итогам прошедшего сезона «Факел » вылетел из РПЛ в Мелбет Первую лигу.