Асхабадзе останется на посту гендиректора «Факела», несмотря на интерес «Торпедо» (Sport24)
Роман Асхабадзе продолжит работать на посту генерального директора «Факела».
По информации Sport24, на прошедшей сегодня встрече наблюдательного совета клуба было принято решение продлить контракт с Асхабадзе. Текущее соглашение 42-летнего функционера с «Факелом» истекает 15 июня 2025 года. Он работает в клубе с 2019 года.
Ранее Metaratings сообщал, что руководство «Торпедо», вышедшего в Мир РПЛ, рассматривает возможность приглашения Асхабадзе на пост генерального директора.
По итогам прошедшего сезона «Факел» вылетел в Мелбет Первую лигу.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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