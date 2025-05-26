Квеквескири покидает «Факел». У капитана заканчивается контракт

Ираклий Квеквескири покидает «Факел».

«Квеквескири уходит в связи с истечением срока действия контракта. За три сезона он провел в футболке нашего клуба 80 матчей, забив три мяча.

Ираклий , спасибо за предельную самоотдачу, неравнодушие, характер. Получив шанс дебютировать в РПЛ в зрелом возрасте, ты сполна им воспользовался и завоевал уважение многих любителей футбола.

А в первую очередь – болельщиков «Факела ». Вместе с тобой мы написали историю в Премьер-лиге», – говорится в заявлении воронежской команды.