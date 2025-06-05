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  • Куртуа – лучший вратарь мира по версии ESPN. Алиссон – 2-й, Доннарумма – 3-й, Мартинес – 4-й, Райя – 6-й, Зоммер – 7-й, Меньян – 9-й
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Куртуа – лучший вратарь мира по версии ESPN. Алиссон – 2-й, Доннарумма – 3-й, Мартинес – 4-й, Райя – 6-й, Зоммер – 7-й, Меньян – 9-й

Тибо Куртуа признан лучшим вратарем мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.

В список лучших голкиперов вошли 10 игроков:

1. Тибо КуртуаРеал»);

2. Алиссон («Ливерпуль»);

3. Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»);

4. Эмилиано МартинесАстон Вилла»);

5. Ян ОблакАтлетико»);

6. Давид РайяАрсенал»);

7. Ян ЗоммерИнтер»);

8. Унаи Симон («Атлетик»);

9. Майк МеньянМилан»);

10. Матц ЗельсНоттингем Форест»).

Хакими – лучший крайний защитник мира по версии ESPN. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Дэвис – 5-й, Бальде – 6-й, Димарко – 7-й, Думфрис – 9-й

Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoТибо Куртуа
logoДжанлуиджи Доннарумма
ESPN
logoПСЖ
logoАтлетико
logoЯн Облак
logoАстон Вилла
logoЭмилиано Мартинес
logoАрсенал
logoИнтер
logoЯн Зоммер
logoДавид Райя
logoУнаи Симон
logoМилан
logoНоттингем Форест
logoМайк Меньян
logoМатц Зельс
logoсерия А Италия
logoАтлетик
logoЛа Лига
logoАлиссон
рейтинги
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
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