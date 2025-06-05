Куртуа – лучший вратарь мира по версии ESPN. Алиссон – 2-й, Доннарумма – 3-й, Мартинес – 4-й, Райя – 6-й, Зоммер – 7-й, Меньян – 9-й
Тибо Куртуа признан лучшим вратарем мира по версии ESPN.
ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.
В список лучших голкиперов вошли 10 игроков:
1. Тибо Куртуа («Реал»);
2. Алиссон («Ливерпуль»);
3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
4. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
6. Давид Райя («Арсенал»);
8. Унаи Симон («Атлетик»);
9. Майк Меньян («Милан»);
10. Матц Зельс («Ноттингем Форест»).
Хакими – лучший крайний защитник мира по версии ESPN. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Дэвис – 5-й, Бальде – 6-й, Димарко – 7-й, Думфрис – 9-й
Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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