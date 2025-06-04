Хакими – лучший крайний защитник мира по версии ESPN. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Дэвис – 5-й, Бальде – 6-й, Димарко – 7-й, Думфрис – 9-й

Ашраф Хакими признан лучшим крайним защитником мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.

В список лучших крайних защитников вошли 10 игроков:

1. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

2. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль» – «Реал »);

3. Жюль Кунде («Барселона»);

4. Нуну Мендеш («ПСЖ »);

5. Альфонсо Дэвис («Бавария »);

6. Алекс Бальде («Барселона »);

7. Федерико Димарко («Интер»);

8. Джереми Фримпонг («Байер » – «Ливерпуль »);

9. Дензел Думфрис («Интер »);

10. Юрриен Тимбер («Арсенал »).

Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й

Беллингем – лучший атакующий хавбек мира по версии ESPN. Виртц – 2-й, Мусиала – 3-й, Палмер – 5-й, Бруну – 6-й, Симонс – 8-й, Иско – 10-й, Мактоминей – 11-й

Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й