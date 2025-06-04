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  • Хакими – лучший крайний защитник мира по версии ESPN. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Дэвис – 5-й, Бальде – 6-й, Димарко – 7-й, Думфрис – 9-й
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Хакими – лучший крайний защитник мира по версии ESPN. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Дэвис – 5-й, Бальде – 6-й, Димарко – 7-й, Думфрис – 9-й

Ашраф Хакими признан лучшим крайним защитником мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.

В список лучших крайних защитников вошли 10 игроков:

1. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

2. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль» – «Реал»);

3. Жюль Кунде («Барселона»);

4. Нуну МендешПСЖ»);

5. Альфонсо ДэвисБавария»);

6. Алекс БальдеБарселона»);

7. Федерико Димарко («Интер»);

8. Джереми ФримпонгБайер» – «Ливерпуль»);

9. Дензел ДумфрисИнтер»);

10. Юрриен ТимберАрсенал»).

Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й

Беллингем – лучший атакующий хавбек мира по версии ESPN. Виртц – 2-й, Мусиала – 3-й, Палмер – 5-й, Бруну – 6-й, Симонс – 8-й, Иско – 10-й, Мактоминей – 11-й

Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoРеал Мадрид
logoТрент Александер-Арнолд
logoЖюль Кунде
logoАшраф Хакими
logoБавария
logoПСЖ
logoАлекс Бальде
logoАльфонсо Дэвис
logoНуну Мендеш
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoБайер
logoФедерико Димарко
logoДжереми Фримпонг
logoАрсенал
logoИнтер
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