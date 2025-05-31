Гендиректор «Пари НН» о будущем Гончаренко: «Пока говорить преждевременно. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается»

В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Виктора Гончаренко.

Нижегородская команда уступила «Сочи » в стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ (2:1, 1:3). «Пари НН » еще может остаться в высшем дивизионе, заняв место не получивших лицензию «Химок».

«Эта тема не обсуждается. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается. Мы проанализируем итоги сезона. Но пока говорить про будущее Гончаренко преждевременно.

Когда пройдет совет директоров? Нет пока даты. Может пройти в любой момент», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов .