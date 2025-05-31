Гендиректор «Пари НН» о будущем Гончаренко: «Пока говорить преждевременно. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается»
В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Виктора Гончаренко.
Нижегородская команда уступила «Сочи» в стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ (2:1, 1:3). «Пари НН» еще может остаться в высшем дивизионе, заняв место не получивших лицензию «Химок».
«Эта тема не обсуждается. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается. Мы проанализируем итоги сезона. Но пока говорить про будущее Гончаренко преждевременно.
Когда пройдет совет директоров? Нет пока даты. Может пройти в любой момент», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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