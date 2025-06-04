«Пари НН» уволит Гончаренко и рассматривает назначение Лички или Осинькина («РБ Спорт»)

«Пари НН» уволит Виктора Гончаренко.

Нижегородский клуб принял решение об отставке главного тренера, сообщает «РБ Спорт». В контракте 47-летнего специалиста есть опция о возможности расторжения контракта в случае вылета из РПЛ – формально лига вчера исключила клуб из своего состава. При этом нижегородцы еще могут остаться в высшем дивизионе, заняв место не получивших лицензию «Химок».

В качестве кандидатов на пост главного тренера «Пари НН» рассматривает Марцела Личку и Игоря Осинькина, работавших в «Динамо» и «Крыльях Советов» соответственно.