Селюк о вылете «Пари НН» из РПЛ после стыков: «Гончаренко должен извиниться и покинуть свой пост. Ему должно быть стыдно за такую работу»

Дмитрий Селюк призвал Виктора Гончаренко к отставке с поста тренера «Пари НН».

Нижегородцы проиграли «Сочи» по итогам стыковых матчей (2:1, 1:3) за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

«С большой долей вероятности «Пари НН » оставят в РПЛ благодаря «Химкам», но по спортивному принципу Гончаренко вылетел с «Пари НН». В прошлом году он вылетел с «Уралом».

Виктор Михайлович должен извиниться, что не справился, и покинуть свой пост. Ему должно быть стыдно за такую работу. Если руководители оставят Гончаренко, значит, они возьмут часть вины на себя», — сказал футбольный агент.

«Ахмат» остался в РПЛ – с судейским спором, «Сочи» вернулся даже без тренера. А «Пари» вылетел, но не вылетел?