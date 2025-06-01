Селюк о вылете «Пари НН» из РПЛ после стыков: «Гончаренко должен извиниться и покинуть свой пост. Ему должно быть стыдно за такую работу»
Дмитрий Селюк призвал Виктора Гончаренко к отставке с поста тренера «Пари НН».
Нижегородцы проиграли «Сочи» по итогам стыковых матчей (2:1, 1:3) за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
«С большой долей вероятности «Пари НН» оставят в РПЛ благодаря «Химкам», но по спортивному принципу Гончаренко вылетел с «Пари НН». В прошлом году он вылетел с «Уралом».
Виктор Михайлович должен извиниться, что не справился, и покинуть свой пост. Ему должно быть стыдно за такую работу. Если руководители оставят Гончаренко, значит, они возьмут часть вины на себя», — сказал футбольный агент.
«Ахмат» остался в РПЛ – с судейским спором, «Сочи» вернулся даже без тренера. А «Пари» вылетел, но не вылетел?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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