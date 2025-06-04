Карпин о матче с Нигерией: «Задача выиграть ставится всегда. С таким уровнем сопротивления хочется проверить моменты, которые мы отрабатываем»
Валерий Карпин рассказал о задачах сборной России на матч с Нигерией.
Товарищеская встреча национальных команд пройдет 6 июня на московском стадионе «Лужники».
«Любой матч хочется выиграть. Такая задача ставится всегда.
Хочется проверить все моменты, которые мы отрабатываем в обороне и в атаке. Посмотреть, когда уровень сопротивления будет такой, как с Нигерией», – сказал главный тренер сборной России.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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