Инфантино допустил, что Роналду сыграет на КЧМ. Представители форварда «Аль-Насра» недовольны словами главы ФИФА

Джанни Инфантино допустил, что Криштиану Роналду сыграет на КЧМ.

«Аль-Наср », за который выступает португальский нападающий, не квалифицировался на клубный чемпионат мира. Несмотря на это, президент ФИФА допустил, что Роналду примет участие в турнире.

«Да, Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира, да.

Идут переговоры с некоторыми клубами, так что, если какой-либо клуб нзаинтересован в том, чтобы подписать Роналду для участия в клубном чемпионате мира… Кто знает, кто знает», – сказал Инфантино в интервью стримеру IShowSpeed.

Представители Криштиану в разговоре с The Athletic «выразили недовольство комментариями Инфантино относительно будущего Роналду».

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля.