Медведев про Мовсесьяна в «Зените»: «Мы не ищем спортивного директора»
«Зенит» опроверг возможное приглашение экс-директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.
Ранее сообщалось, что Мовсесьян, который с 2012 по 2024 год работал в системе ЦСКА скаутом, главным скаутом и спортивным директором, – один из основных кандидатов на пост спортивного директора «Зенита».
– Правда, что «Зенит» рассматривает Андрея Мовсесьяна как основного кандидата на должность спортивного директора?
– Мы не ищем спортивного директора, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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