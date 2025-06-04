Медведев про Мовсесьяна в «Зените»: «Мы не ищем спортивного директора»

«Зенит» опроверг возможное приглашение экс-директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

Ранее сообщалось , что Мовсесьян, который с 2012 по 2024 год работал в системе ЦСКА скаутом, главным скаутом и спортивным директором, – один из основных кандидатов на пост спортивного директора «Зенита».

– Правда, что «Зенит» рассматривает Андрея Мовсесьяна как основного кандидата на должность спортивного директора?

– Мы не ищем спортивного директора, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .