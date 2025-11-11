«Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем. Футболистам и персоналу с августа не платят зарплату (Sport Baza)

Футболистам «Кубани» с августа не платят зарплату.

«Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Футболистам и персоналу не выплачивают зарплату с августа. Игроки также не получили и премиальные за шесть матчей. Отмечается, что руководство каждую неделю уверяет, что погасит все долги.

Игроки «Кубани » заявили, что готовы ждать до конца ноября. После чего они напишут коллективное письмо в РФС.

В этом сезоне «Кубань» стала пятой в дивизионе «Серебро» Второй лиги А. Главным тренером команды является бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко.