Мовсесьян – один из основных кандидатов на пост спортивного директора «Зенита» («Спорт-Экспресс»)
«Зенит» рассматривает назначение Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора.
По информации «Спорт-Экспресса», специалист стал одним из основных кандидатов на эту должность.
Отмечается, что в это межсезонье клуб из Санкт-Петербурга намерен возродить должность, которая отсутствовала с апреля 2021 года, когда ее покинул испанец Хавьер Рибальта.
Мовсесьян с 2012 по 2024 год работал в системе ЦСКА скаутом, главным скаутом и спортивным директором.
Россия
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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