Мовсесьян – один из основных кандидатов на пост спортивного директора «Зенита» («Спорт-Экспресс»)

«Зенит» рассматривает назначение Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора.

По информации «Спорт-Экспресса », специалист стал одним из основных кандидатов на эту должность.

Отмечается, что в это межсезонье клуб из Санкт-Петербурга намерен возродить должность, которая отсутствовала с апреля 2021 года, когда ее покинул испанец Хавьер Рибальта .

Мовсесьян с 2012 по 2024 год работал в системе ЦСКА скаутом, главным скаутом и спортивным директором.