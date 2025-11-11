Зампред Госдумы Буцкая: «Разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей. Проблема сегодня стоит крайне остро»

В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что в России может появиться новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, направленный на сохранение жизней людей.

«Мы разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей.

Проблема безопасности футбольных ворот сегодня стоит крайне остро. Ежегодно сотни детей, а также взрослых получают тяжелые травмы из-за их ненадлежащей конструкции.

Распространенная причина трагедий – привычка повиснуть на верхней перекладине футбольных ворот, которые оказываются незафиксированными, из-за чего падают прямо на человека», – рассказала Буцкая.

По ее словам, новый стандарт станет действенным инструментом для предотвращения подобных трагедий и спасения жизней, особенно детей.

