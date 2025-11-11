  • Спортс
  • Зампред Госдумы Буцкая: «Разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей. Проблема сегодня стоит крайне остро»
Зампред Госдумы Буцкая: «Разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей. Проблема сегодня стоит крайне остро»

В России может появиться новый ГОСТ на футбольные ворота.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что в России может появиться новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, направленный на сохранение жизней людей.

«Мы разрабатываем новый ГОСТ на безопасные футбольные ворота, который призван сохранить жизни людей.

Проблема безопасности футбольных ворот сегодня стоит крайне остро. Ежегодно сотни детей, а также взрослых получают тяжелые травмы из-за их ненадлежащей конструкции.

Распространенная причина трагедий – привычка повиснуть на верхней перекладине футбольных ворот, которые оказываются незафиксированными, из-за чего падают прямо на человека», – рассказала Буцкая.

По ее словам, новый стандарт станет действенным инструментом для предотвращения подобных трагедий и спасения жизней, особенно детей.

За гибель 19-летнего парня от падения футбольных ворот экс-сотруднику мэрии в Тыве грозит до 5 лет заключения. Ворота не были оснащены противовесом, юноша скончался на месте

Родителям 10-летнего мальчика, скончавшегося после падения на него футбольных ворот в Самарской области, выплатят миллион рублей

Пятеро детей за год погибли от падения футбольных ворот. Как такое возможно?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РИА Новости
