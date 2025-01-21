Мовсесьян об уходе из ЦСКА: «Главный результат – медали, кубки и прибыль. Мне однажды сказали: «Это не твой клуб»
– Насколько вас удивило расставание с ЦСКА?
– К этому все пришло. Весь этот год я выполнял решение руководства: то, что на мне оставалось плюс какие-то отдельные поручения. Остаточные явления.
– То есть для вас это не было шоком?
– Было в декабре 2023-го, когда мне сказали, что будет новый человек, который будет выполнять мои обязанности. При том, что это было чуть ли не сразу после подписания Кругового и Мусаева.
Мне однажды сказали: «Это не твой клуб», а я относился к клубу как к своему. И тратил деньги как свои.
– Вам никто ничего не объяснял?
– Были предъявлены претензии такого характера, что я как руководитель не вырос. Видимо, не удовлетворяю запросам к должности спортивного директора. На что мой ответ был таким: «Главный, на мой взгляд, результат спортивного директора – медали и кубки, работа селекционного отдела, в старт или не в старт ты изначально взял и прибыль». Но, повторюсь, так как это не мой клуб, руководители приняли решение. Я уходить из ЦСКА не планировал.
– Вы сказали, что, возможно, не соответствовали требованиям руководства к этой должности. Что это были за требования?
– Повторюсь, есть результаты и прибыль. Все остальное, на мой взгляд, это «сегодня люблю, завтра не люблю», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА в эфире программы «Итоги» на канале «Это футбол, брат!»
В сезоне-2022/23 ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России и стал серебряным призером Мир РПЛ.
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