Мовсесьян об уходе из ЦСКА: «Главный результат – медали, кубки и прибыль. Мне однажды сказали: «Это не твой клуб»

Андрей Мовсесьян рассказал о своем уходе из ЦСКА в декабре 2024 года.

– Насколько вас удивило расставание с ЦСКА?

– К этому все пришло. Весь этот год я выполнял решение руководства: то, что на мне оставалось плюс какие-то отдельные поручения. Остаточные явления.

– То есть для вас это не было шоком?

– Было в декабре 2023-го, когда мне сказали, что будет новый человек, который будет выполнять мои обязанности. При том, что это было чуть ли не сразу после подписания Кругового и Мусаева.

Мне однажды сказали: «Это не твой клуб», а я относился к клубу как к своему. И тратил деньги как свои.

– Вам никто ничего не объяснял?

– Были предъявлены претензии такого характера, что я как руководитель не вырос. Видимо, не удовлетворяю запросам к должности спортивного директора. На что мой ответ был таким: «Главный, на мой взгляд, результат спортивного директора – медали и кубки, работа селекционного отдела, в старт или не в старт ты изначально взял и прибыль». Но, повторюсь, так как это не мой клуб, руководители приняли решение. Я уходить из ЦСКА не планировал.

– Вы сказали, что, возможно, не соответствовали требованиям руководства к этой должности. Что это были за требования?

– Повторюсь, есть результаты и прибыль. Все остальное, на мой взгляд, это «сегодня люблю, завтра не люблю», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА в эфире программы «Итоги» на канале «Это футбол, брат!»

В сезоне-2022/23 ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России и стал серебряным призером Мир РПЛ .