Франко Камоцци считает, что «Спартак» неэффективно тратит деньги.

«Спартак » – один из самых больших клубов России. Это клуб, у которого есть все ресурсы для того, чтобы бороться за чемпионство каждый сезон.

Результаты этого сезона говорят о том, что «Спартак» неэффективно тратит деньги», – сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Московский клуб занял 4-е место в Мир РПЛ и не вышел в суперфинал Фонбет Кубка России.