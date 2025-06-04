«Спартак» неэффективно тратит деньги. У одного из самых больших клубов России есть все ресурсы, чтобы бороться за чемпионство каждый сезон». Камоцци о красно-белых
Франко Камоцци считает, что «Спартак» неэффективно тратит деньги.
«Спартак» – один из самых больших клубов России. Это клуб, у которого есть все ресурсы для того, чтобы бороться за чемпионство каждый сезон.
Результаты этого сезона говорят о том, что «Спартак» неэффективно тратит деньги», – сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Московский клуб занял 4-е место в Мир РПЛ и не вышел в суперфинал Фонбет Кубка России.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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