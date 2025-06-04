«Спартак» хочет продать Мангаша за 1-2 млн евро, включая бонусы (Metaratings)
«Спартак» хочет продать Рикарду Мангаша за 1-2 млн евро.
По информации Metaratings, в эту сумму включены возможные бонусы.
С большой долей вероятности 27-летний защитник покинет красно-белых во время летнего трансферного окна.
Португалец перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года из «Витории Гимараэш», подписав контракт на два года. Он провел 17 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Мангаш о «Спартаке»: «Величайший клуб России, здесь чувствуется колоссальное давление. В целом я считаю, что мы выступили хорошо»
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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