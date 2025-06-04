«Спартак» хочет продать Мангаша за 1-2 млн евро, включая бонусы (Metaratings)

«Спартак» хочет продать Рикарду Мангаша за 1-2 млн евро.

По информации Metaratings, в эту сумму включены возможные бонусы.

С большой долей вероятности 27-летний защитник покинет красно-белых во время летнего трансферного окна.

Португалец перешел в «Спартак » в сентябре 2024 года из «Витории Гимараэш», подписав контракт на два года. Он провел 17 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Мангаш о «Спартаке»: «Величайший клуб России, здесь чувствуется колоссальное давление. В целом я считаю, что мы выступили хорошо»