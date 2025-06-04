Федотов и «Ростов» практически договорились, многое зависит от семьи тренера («ВсеПроСпорт»)

Владимир Федотов близок к назначению на пост главного тренера «Ростова».

По данным «ВсеПроСпорт», 58-летний тренер ведет переговоры с «Ростовом », этот клуб – главный вариант для него на данный момент.

Один из источников считает, что стороны практически договорились. Многое зависит от семьи Федотова и того, как она воспримет этот вариант.

Специалиста рассматривали в «Локомотиве », его кандидатура также обсуждалась в руководстве «Динамо », но первые решили оставить Михаила Галактионова, а вторые переключились на других тренеров.

Ранее Федотов тренировал ЦСКА, «Сочи», «Оренбург» и другие команды.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул «Ростов» перед весенней частью Мир РПЛ . Под руководством Джонатана Альбы клуб вышел в суперфинал Фонбет Кубка России, где уступил ЦСКА по пенальти.