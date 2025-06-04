Федотов и «Ростов» практически договорились, многое зависит от семьи тренера («ВсеПроСпорт»)
Владимир Федотов близок к назначению на пост главного тренера «Ростова».
По данным «ВсеПроСпорт», 58-летний тренер ведет переговоры с «Ростовом», этот клуб – главный вариант для него на данный момент.
Один из источников считает, что стороны практически договорились. Многое зависит от семьи Федотова и того, как она воспримет этот вариант.
Специалиста рассматривали в «Локомотиве», его кандидатура также обсуждалась в руководстве «Динамо», но первые решили оставить Михаила Галактионова, а вторые переключились на других тренеров.
Ранее Федотов тренировал ЦСКА, «Сочи», «Оренбург» и другие команды.
Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул «Ростов» перед весенней частью Мир РПЛ. Под руководством Джонатана Альбы клуб вышел в суперфинал Фонбет Кубка России, где уступил ЦСКА по пенальти.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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