Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
Стало известно, кто может возглавить «Торпедо» в случае отставки Олега Кононова.
Ранее сообщалось, что Кононов может покинуть пост главного тренера московской команды после выхода в Мир РПЛ.
По информации Metaratings.ru, руководитель клуба Леонид Соболев недоволен работой 59-летнего специалиста в весенней части сезона и примет решение относительно его будущего до конца текущей недели.
В список потенциальных кандидатов на эту должность входят экс-тренер «Химок» Франк Артига, Ильдар Ахметзянов (КАМАЗ), Андрей Тихонов («Енисей»), а также Марцел Личка и Владимир Федотов, ранее возглавлявшие «Динамо» и ЦСКА соответственно.
Отмечается, что назначение Лички или Федотова выглядит наименее вероятным.
«Торпедо» заняло 2-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 65 очков.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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