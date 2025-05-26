Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)

Стало известно, кто может возглавить «Торпедо» в случае отставки Олега Кононова.

Ранее сообщалось, что Кононов может покинуть пост главного тренера московской команды после выхода в Мир РПЛ .

По информации Metaratings.ru, руководитель клуба Леонид Соболев недоволен работой 59-летнего специалиста в весенней части сезона и примет решение относительно его будущего до конца текущей недели.

В список потенциальных кандидатов на эту должность входят экс-тренер «Химок» Франк Артига, Ильдар Ахметзянов (КАМАЗ ), Андрей Тихонов («Енисей»), а также Марцел Личка и Владимир Федотов, ранее возглавлявшие «Динамо» и ЦСКА соответственно.

Отмечается, что назначение Лички или Федотова выглядит наименее вероятным.

«Торпедо» заняло 2-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 65 очков.