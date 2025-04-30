«Локомотив» может уволить Галактионова в случае поражения «Ростову». Федотов – приоритетный вариант на замену, Черчесов и Хохлов – кандидатуры Ротенберга (Иван Карпов)

«Локомотив» может уволить Галактионова и заменить на Черчесова или Федотова.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, в случае поражения от «Ростова» в сегодняшнем матче Пути регионов в Фонбет Кубке России, Михаил Галактионов с большой вероятностью покинет пост главного тренера железнодорожников.

Первый и приоритетный вариант на замену – бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов, это кандидатура спортивного блока.

В то же время есть кандидаты от директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Бориса Ротенберга : экс-тренер сборной России Станислав Черчесов и Дмитрий Хохлов , работающий с молодежной командой «Локомотива».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Борис Ротенберг может назначить Гильерме спортивным директором «Локомотива», если станет гендиректором («Чемпионат»)