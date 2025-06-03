Сафонов о параде в честь победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Масштабное празднование, чувствовалось, как важно всем быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для Парижа»
Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов.
«Масштабное празднование было в Париже. Постараюсь передать вам хотя бы часть тех эмоций, которые были на улицах города.
По прилете в Париж мы сразу же отправились на Елисейские поля. Пересели в открытый автобус и разделили радость чемпионства с тысячами болельщиков. После этого был прием у президента страны. Финальной локацией стал наш стадион.
Было необычно видеть заполненные трибуны, когда день не подразумевал футбольный матч. Чувствовалось, как важно всем присутствующим быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для всего города.
Очень насыщенный день, полный прекрасных эмоций, которые запомнятся надолго», – написал голкипер «ПСЖ».
Фото: t.me/motya_39
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
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