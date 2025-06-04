Кубок ЛЧ из видео сборной России с Сафоновым – копия. Ее вручили вратарю в аэропорту
Матвею Сафонову вручили копию кубка Лиги чемпионов в Москве.
Ранее телеграм-канал сборной России опубликовал видео с вратарем «ПСЖ», прилетевшим в Россию. В ролике видна реплика трофея Лиги чемпионов.
Позднее ютуб-канал сборной выпустил интервью с вратарем по прилете в Москву. В ролике в аэропорту Сафонова встретили с репликой трофея, сделанной в РФС.
«Что-то подкрашен как-то неровненько», – сказал смеясь Сафонов.
Фото: скриншот из видео сборной России
В субботу «ПСЖ» Сафонова впервые выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0).
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал сборной России
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