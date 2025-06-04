Кубок ЛЧ из видео сборной России с Сафоновым – копия. Ее вручили вратарю в аэропорту

Матвею Сафонову вручили копию кубка Лиги чемпионов в Москве.

Ранее телеграм-канал сборной России опубликовал видео с вратарем «ПСЖ», прилетевшим в Россию. В ролике видна реплика трофея Лиги чемпионов.

Позднее ютуб-канал сборной выпустил интервью с вратарем по прилете в Москву. В ролике в аэропорту Сафонова встретили с репликой трофея, сделанной в РФС .

«Что-то подкрашен как-то неровненько», – сказал смеясь Сафонов .

Фото: скриншот из видео сборной России

В субботу «ПСЖ » Сафонова впервые выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0).