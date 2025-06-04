«Ман Сити» заплатит за Рейндерса 55 млн евро фиксированной суммы плюс бонусы. Контракт – на 5 лет

Появились детали сделки между «Ман Сити» и «Миланом» по Тейани Рейндерсу.

Ранее сообщалось , что «горожане» покупают хавбека за 70 млн евро с учетом бонусов. По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнстейна, фиксированная сумма сделки составит 55 миллионов евро, остальное – бонусы. Рейндерс подпишет контракт на 5 лет. Нидерландскому полузащитнику еще предстоит пройти медицинское обследование.