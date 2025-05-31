«Ман Сити» и «Аталанта» обсуждают переход Эдерсона за 70 млн евро. Полузащитником также интересуются «Ливерпуль», «МЮ» и «Бавария»
Эдерсон может перейти в «Манчестер Сити».
Английский клуб обсуждает с «Аталантой» возможный трансфер 25-летнего центрального полузащитника.
Сумма трансфера может составить 70 миллионов евро.
Интерес к футболисту также проявляют такие клубы, как «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Эдерсон забил 5 голов и сделал 2 передачи в 49 матчах во всех турнирах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Жорже Николы
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