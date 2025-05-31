«Ман Сити» и «Аталанта» обсуждают переход Эдерсона за 70 млн евро. Полузащитником также интересуются «Ливерпуль», «МЮ» и «Бавария»

Эдерсон может перейти в «Манчестер Сити».

Английский клуб обсуждает с «Аталантой» возможный трансфер 25-летнего центрального полузащитника.

Сумма трансфера может составить 70 миллионов евро.

Интерес к футболисту также проявляют такие клубы, как «Бавария », «Ливерпуль » и «Манчестер Юнайтед ».

В прошедшем сезоне Эдерсон забил 5 голов и сделал 2 передачи в 49 матчах во всех турнирах.