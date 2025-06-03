«Вулвс» хотят 40-45 млн фунтов за Аит-Нури. «Ман Сити» ведет переговоры с защитником
«Манчестер Сити» ведет переговоры с Раяном Аит-Нури.
«Горожане» работают над тем, чтобы окончательно согласовать условия личного контракта с 23-летним защитником, сообщает журналист Бен Джейкобс.
«Вулверхэмптон» хочет выручить 40-45 млн фунтов от продажи игрока. Официальных предложений еще не было.
В минувшем сезоне Раян провел 37 матчей в АПЛ, отметившись 4 голами и 7 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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