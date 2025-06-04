«Реалу» интересен Будимир, отступные 33-летнего форварда «Осасуны» и 3-го бомбардира Ла Лиги – 8 млн евро
«Реал» может подписать третьего бомбардира Ла Лиги Анте Будимира.
Как сообщает As со ссылкой на Diario de Noticias, 33-летний форвард «Осасуны» и сборной Хорватии привлек внимание «Мадрида» и «Бешикташа».
Будимир стал лучшим бомбардиром памплонской команды, забив 21 гол в 38 матчах Ла Лиги. В чемпионате Испании за сезон больше забили лишь Килиан Мбаппе («Реал», 31 гол в 34 матчах) и Роберт Левандовски («Барселона», 27 мячей в 34 играх).
Соглашение Анте рассчитано до лета 2027 года, в нем есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро, однако на это лето сумма снижается до 8 млн.
Утверждается, что новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запросил нападающего, соответствующего профилю Будимира, игрока, который мог бы выполнять ту же роль, что и Хоселу ранее.
Россия
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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