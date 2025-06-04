  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реалу» интересен Будимир, отступные 33-летнего форварда «Осасуны» и 3-го бомбардира Ла Лиги – 8 млн евро
56

«Реалу» интересен Будимир, отступные 33-летнего форварда «Осасуны» и 3-го бомбардира Ла Лиги – 8 млн евро

«Реал» может подписать третьего бомбардира Ла Лиги Анте Будимира.

Как сообщает As со ссылкой на Diario de Noticias, 33-летний форвард «Осасуны» и сборной Хорватии привлек внимание «Мадрида» и «Бешикташа».

Будимир стал лучшим бомбардиром памплонской команды, забив 21 гол в 38 матчах Ла Лиги. В чемпионате Испании за сезон больше забили лишь Килиан Мбаппе («Реал», 31 гол в 34 матчах) и Роберт Левандовски («Барселона», 27 мячей в 34 играх).

Соглашение Анте рассчитано до лета 2027 года, в нем есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро, однако на это лето сумма снижается до 8 млн.

Утверждается, что новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запросил нападающего, соответствующего профилю Будимира, игрока, который мог бы выполнять ту же роль, что и Хоселу ранее.

Подробная статистика выступлений Будимираздесь.

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1443 голоса
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoАнте Будимир
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
logoБешикташ
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в дебютном сезоне за «Реал». Он опередил Левандовского на 4 гола
9425 мая, 21:06
«Атлетико» проиграл «Осасуне» в гостях – 0:2. Будимир и Катена забили
715 мая, 18:54
Хорватия победила Францию – 2:0! У Перишича 1+1, Будимир тоже забил, Крамарич не реализовал пенальти
4920 марта, 21:38
Главные новости
Осимхен отклонил предложение «Аль-Хилаля» с зарплатой 30 млн евро в год. Форвард ранее не согласился на 26 млн евро
12 минут назад
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
3728 минут назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
638 минут назад
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
643 минуты назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
4752 минуты назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
458 минут назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
359 минут назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
17сегодня, 10:28
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
9сегодня, 10:19
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
63сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Агкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре». Кордоба – 2-й, Сперцян – 3-й в голосовании болельщиков
6 минут назад
«Милану» интересен лучший бомбардир Серии А Ретеги, несмотря на высокий ценник. «Ювентус» также следит за форвардом «Аталанты»
112 минут назад
«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-Байрамом
114 минут назад
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
130 минут назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ
531 минуту назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
134 минуты назадВидео
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
51 минуту назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
1сегодня, 10:32Киберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
5сегодня, 10:30
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03