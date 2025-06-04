Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»

Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в Лиге чемпионов умершей матери.

23-летний эквадорский защитник отыграл весь финальный матч турнира против «Интера » (5:0).

Мать игрока скончалась 2 ноября 2019 года. В тот же день он дебютировал на профессиональном уровне за «Индепендьенте дель Валье » в чемпионате Эквадора.

«Этот титул для нее. Это особенное чувство, мама всегда мне очень помогает.

Вся моя сила – благодаря ей и моей семье, которая всегда рядом», – сказал защитник «ПСЖ » Вильян Пачо .

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