Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
Эдуард Сперцян подорожал больше всех в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.
После обновления трансферной стоимости хавбек «Краснодара» подорожал на 5 млн евро и теперь оценивается порталом в 25 млн.
Он делит первое место в Мир РПЛ по этому показателю с Луисом Энрике из «Зенита».
Топ-8 по приросту стоимости выглядит следующим образом:
1. Эдуард Сперцян, «Краснодар» – 5 млн евро (до 25 млн);
2. Матвей Кисляк, ЦСКА – 4 млн (до 8 млн);
3. Алексей Батраков, «Локомотив» – 3 млн (до 12 млн);
4. Станислав Агкацев, «Краснодар» – 2,5 млн (до 7,5 млн);
5. Александр Черников, «Краснодар» – 2 млн (до 8 млн);
6-7. Маркиньос, «Спартак» – 1,5 млн (до 6 млн);
6-7. Кевин Ленини, «Краснодар» – 1,5 млн (до 5 млн);
8. Ярослав Гладышев, «Динамо» – 1,2 млн (до 4 млн).
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Transfermarkt
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