Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)

Эдуард Сперцян подорожал больше всех в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.

После обновления трансферной стоимости хавбек «Краснодара » подорожал на 5 млн евро и теперь оценивается порталом в 25 млн.

Он делит первое место в Мир РПЛ по этому показателю с Луисом Энрике из «Зенита ».

Топ-8 по приросту стоимости выглядит следующим образом:

1. Эдуард Сперцян , «Краснодар» – 5 млн евро (до 25 млн);

2. Матвей Кисляк , ЦСКА – 4 млн (до 8 млн);

3. Алексей Батраков , «Локомотив» – 3 млн (до 12 млн);

4. Станислав Агкацев , «Краснодар» – 2,5 млн (до 7,5 млн);

5. Александр Черников , «Краснодар» – 2 млн (до 8 млн);

6-7. Маркиньос , «Спартак» – 1,5 млн (до 6 млн);

6-7. Кевин Ленини , «Краснодар» – 1,5 млн (до 5 млн);

8. Ярослав Гладышев , «Динамо» – 1,2 млн (до 4 млн).