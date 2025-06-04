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  • Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
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Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)

Эдуард Сперцян подорожал больше всех в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.

После обновления трансферной стоимости хавбек «Краснодара» подорожал на 5 млн евро и теперь оценивается порталом в 25 млн.

Он делит первое место в Мир РПЛ по этому показателю с Луисом Энрике из «Зенита».

Топ-8 по приросту стоимости выглядит следующим образом:

1. Эдуард Сперцян, «Краснодар» – 5 млн евро (до 25 млн);

2. Матвей Кисляк, ЦСКА – 4 млн (до 8 млн);

3. Алексей Батраков, «Локомотив» – 3 млн (до 12 млн);

4. Станислав Агкацев, «Краснодар» – 2,5 млн (до 7,5 млн);

5. Александр Черников, «Краснодар» – 2 млн (до 8 млн);

6-7. Маркиньос, «Спартак» – 1,5 млн (до 6 млн);

6-7. Кевин Ленини, «Краснодар» – 1,5 млн (до 5 млн);

8. Ярослав Гладышев, «Динамо» – 1,2 млн (до 4 млн).

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Transfermarkt
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoпремьер-лига Россия
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