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Дзюба об РФС, РПЛ и подсчете его очков: «Захотят – сделают сами. Но вместо того, чтобы стремиться такие вещи делать как иностранцы, мы хвалимся, что Месси, Роналду, Салах отдали столько‑то передач»

Артем Дзюба не будет обращаться в РФС и РПЛ для подсчета голов и передач в лиге.

19 апреля игрок «Акрона» реализовал пенальти и отдал голевой пас в матче 25-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (2:3). После гола 36-летний форвард показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее: «Был лось 266, стал лев 267». Transfermarkt считает, что он опередил Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в матчах чемпионата России.

По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’‘, Лоськов набрал 255 очков за карьеру. В активе Дзюбы на данный момент 252 (168+84) очка.

Артем, есть расхождения при подсчете ваших очков по системе «гол+пас». Для вас какие цифры актуальны?

– Если мы говорим о голах, то их 239 за всю карьеру. А по «гол+пас» – 269, потому что их считают только в чемпионате России. И здесь я Дмитрия Лоськова опередил.

– Как раз ведутся споры, какие голевые засчитывать.

– Я вам сейчас показал два видео, вы сами видели, что я отдаю передачи, с которых были забиты голы. Но их почему‑то не учитывают. Поэтому лично у меня по таким подсчетам вопросов много.

– Может быть, обратиться в РФС, РПЛ, чтобы они провели независимый подсчет?

– Если захотят, сделают сами. Я обращаться ни к кому не буду. В любом случае побью эти рекорды в разных версиях.

Но мне не нравится эта тенденция: вместо того, чтобы стремиться такие вещи делать как иностранцы, мы хвалимся, что Месси, Роналду или Салах отдали столько‑то передач. Странно, что там такие передачи считают, а у нас нет.

– Ближайший ориентир – 300 очков?

– Самое главное на сейчас, чтобы «Акрон» был как можно выше в таблице. Команда должна набрать как можно больше очков. От остального я просто получаю удовольствие, – заявил Дзюба.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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Transfermarkt (Трансфермаркт)
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