Гендиректор «Сочи»: «Морено не уволен, он в отпуске. Будет ли руководить клубом в РПЛ? Не комментирую это»
Гендиректор «Сочи» заявил, что Роберт Морено не уволен из клуба.
Тренер южан был отстранен после первой стыковой игры с «Пари НН» (1:2) и не прилетел вместе с помощниками на ответную встречу (3:1) в Нижний Новгород. По итогам матчей «Сочи» получил право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
— Сезон для нас сложился тяжелый. Самое важное — решили задачу. Есть над чем работать.
— Пишут, что Морено уволен.
— Он не уволен. Сейчас вся команда находится в отпуске, мы отдыхаем, готовимся к началу сборов.
— Морено будет руководить клубом в РПЛ?
— Я не комментирую это, все в отпуске. Соответственно, Морено тоже, — сказал Дмитрий Рубашко.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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