Гендиректор «Сочи»: «Морено не уволен, он в отпуске. Будет ли руководить клубом в РПЛ? Не комментирую это»

Гендиректор «Сочи» заявил, что Роберт Морено не уволен из клуба.

Тренер южан был отстранен после первой стыковой игры с «Пари НН» (1:2) и не прилетел вместе с помощниками на ответную встречу (3:1) в Нижний Новгород. По итогам матчей «Сочи » получил право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

— Сезон для нас сложился тяжелый. Самое важное — решили задачу. Есть над чем работать.

— Пишут, что Морено уволен.

— Он не уволен. Сейчас вся команда находится в отпуске, мы отдыхаем, готовимся к началу сборов.

— Морено будет руководить клубом в РПЛ?

— Я не комментирую это, все в отпуске. Соответственно, Морено тоже, — сказал Дмитрий Рубашко .