9

Морено может остаться во главе «Сочи»

Роберт Морено может остаться во главе «Сочи».

По данным Metaratings.ru, в «Сочи» еще не приняли окончательного решения по будущему испанца, который был отстранен после первого переходного матча с «Пари НН» и не прилетел на ответную встречу в Нижний Новгород вместе с помощниками.

Существует вероятность, что 47-летний Морено может остаться в команде. В случае разрыва контракта ему и его штабу положена огромная неустойка. Соглашение Морено с клубом действует до 2027 года.

В «Сочи» отсутствие Морено в ответной игре с «Пари НН» объяснили семейными обстоятельствами. Ранее южане по сумме двух матчей оказались сильнее соперника и спустя год вернулись в Мир РПЛ – 1:2, 3:1.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoРоберт Морено
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ахмат» остался в РПЛ – с судейским спором, «Сочи» вернулся даже без тренера. А «Пари» вылетел, но не вылетел?
8331 мая, 18:45
В «Сочи» заявили, что Морено не приехал на игру с «Пари НН» по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что тренер уволен («Матч ТВ»)
1831 мая, 09:38
Морено поссорился с директором «Сочи» в перерыве матча с «Пари НН». Орлов воспротивился замене Пасевича, испанец жестко отреагировал. Тренера отправят в отставку (Metaratings)
2330 мая, 13:46
Роберт Морено уволен из «Сочи» (Legalbet)
6230 мая, 09:01
Главные новости
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
1312 минут назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
116 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
122 минуты назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4426 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
734 минуты назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
643 минуты назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
1053 минуты назад
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
11сегодня, 11:51
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
33сегодня, 11:40
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
31сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
215 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
234 минуты назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
335 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
856 минут назад
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18