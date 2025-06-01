Роберт Морено может остаться во главе «Сочи».

По данным Metaratings.ru, в «Сочи» еще не приняли окончательного решения по будущему испанца, который был отстранен после первого переходного матча с «Пари НН» и не прилетел на ответную встречу в Нижний Новгород вместе с помощниками.

Существует вероятность, что 47-летний Морено может остаться в команде. В случае разрыва контракта ему и его штабу положена огромная неустойка. Соглашение Морено с клубом действует до 2027 года.

В «Сочи» отсутствие Морено в ответной игре с «Пари НН» объяснили семейными обстоятельствами. Ранее южане по сумме двух матчей оказались сильнее соперника и спустя год вернулись в Мир РПЛ – 1:2, 3:1.