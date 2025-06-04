«У РПЛ есть потенциал однажды войти в топ-5. Много команд соперничают за титул, есть сильные игроки и футбол высокого качества». Дуглас о чемпионате России
Дуглас Сантос считает, что РПЛ не входит в топ-5 лиг Европы.
«В топ-5 европейских лиг РПЛ не входит. Размещу ее на шестую позицию, потому что все-таки есть Испания, Италия, Германия, Англия и Франция. Но чемпионат России абсолютно точно близок к ним. Потому что множество команд соперничают за титул, есть сильные игроки и футбол высокого качества, за которым интересно смотреть.
У РПЛ есть потенциал, чтобы однажды войти в топ-5», — сказал капитан «Зенита».
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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