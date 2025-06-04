Джон Оби Микел: «Арсенал» снова провалился, даже когда у «Сити» и всех были проблемы. Как говорит мой приятель Эвра: это как смотреть Netflix, всегда приходится ждать следующего сезона»

Джон Оби Микел высмеял «Арсенал» и его болельщиков за низкие амбиции.

«Ньюкасл » выиграл Кубок английской лиги. Первый трофей за сколько, за 50 с лишним лет? «Челси » попал в топ-4 и выиграл Лигу конференций.

«Арсенал»... Его фанатам снова приходится мириться со вторым местом. Сколько лет «Арсенал» не берет чемпионский титул? Что-то в районе 20 лет? Это большущий клуб, они не должны постоянно быть вторыми.

Артета в клубе 5-6 лет, он построил эту команду, но они продолжают занимать второе место. Этим летом он снова потратит деньги. И какое же место они займут в новом сезоне? Это слишком. Он все время приходит вторым.

Фанаты «Арсенала» не должны радоваться второму месту. Уж в этом сезоне они должны были бы быть там [на вершине]: у «Ман Сити» были проблемы, у всех были проблемы, а «Арсенал» снова провалился, и «Ливерпуль» забрал трофей.

Не должен «Арсенал» занимать вторые места. Как говорит мой приятель Эвра : «Арсенал» – это как смотреть Netflix, всегда приходится ждать следующего сезона», – сказал бывший полузащитник «Челси» Оби Микел.

У «Арсенала» сезон без трофеев. Справедливо ли считать провалом?