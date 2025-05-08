Эвра о вылете «Арсенала»: «Вы хорошо проводите время с девушкой, и, когда уже собираетесь посеять семя, кто-то хватает ваш джу-джу – это больно. Всегда одна и та же история»

Патрис Эвра в очередной раз высмеял «Арсенал» после вылета команды из ЛЧ.

«Арсенал» уступил «ПСЖ » (1:2, по сумме двух матчей – 1:3) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мне жаль «Арсенал», люди жестоки. Мне нравится Артета – он отличный друг.

Я думаю, у людей нет проблем с игроками «Арсенала», у людей есть проблемы с их фанатами. Они верят во что угодно. Я бы даже сказал, что не уверен, что буду иметь дело с фанатами «Арсенала», потому что они много чего пообещают.

Мы говорили про Netflix, про 21-й сезон шоу [«Арсенала»], который уже снимается. И это все стеб, потому что люди знают. Люди говорят, что я против «Арсенала», но я люблю «Арсенал», нельзя же ненавидеть своих детей, это просто невозможно.

Пример. Представьте, что вы хорошо проводите время со своей женой, девушкой, невестой или кем-то еще, и вам это нравится. О-ля-ля! И в тот момент, когда вы уже собираетесь посеять семя, кто-то хватает ваш джу-джу (амулет, наполненный магической силой, используется в странах Западной Африки; здесь – синоним пениса, Эвра на видео хватается за пах и начинает корчиться – Спортс’‘).

Это действительно больно, и ты действительно расстраиваешься, потому что хочешь посеять семена, чтобы завести ребенка Премьер-лиги или Лиги чемпионов , но всегда одна и та же история...

Так что я надеюсь, что «МЮ», «Тоттенхэм » или «Челси » не выиграют трофей в этом сезоне, потому что это будет ужасно для вас [фанатов «Арсенала»]. Как же я люблю этих ребят!» – сказал Эвра со смехом.

Напомним, что ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции неоднократно высмеивал лондонцев. Например, он заявлял : «Смотреть «Арсенал» – это как смотреть Netflix. Всегда приходится ждать следующего сезона».

У «Арсенала» сезон без трофеев. Справедливо ли считать провалом?