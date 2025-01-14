Эвра потроллил «Арсенал» после вылета из Кубка Англии от «МЮ», выложив видео с двумя маленькими девочками, бьющимися головой об стекло: «Сериал на Netflix – 21-й сезон загружается...»

Патрис Эвра потроллил «Арсенал» после вылета из Кубка Англии от «МЮ».

Ранее «канониры» уступили «Манчестер Юнайтед » (1:1, 3:5 по пенальти) в 3-м раунде Кубка Англии.

«Упс 😅. Срочные новости: сериал про «Арсенал» на Netflix – 21-й сезон загружается... Не пропустите!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Также в этой публикации Эвра выложил видео, на котором две маленькие девочки ударяются головами об стекло.

Скриншот: x.com/Evra

«Смотреть «Арсенал» – это как смотреть Netflix. Всегда приходится ждать следующего сезона». Эвра о «канонирах»