Эвра потроллил «Арсенал» после вылета из Кубка Англии от «МЮ», выложив видео с двумя маленькими девочками, бьющимися головой об стекло: «Сериал на Netflix – 21-й сезон загружается...»
Патрис Эвра потроллил «Арсенал» после вылета из Кубка Англии от «МЮ».
Ранее «канониры» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пенальти) в 3-м раунде Кубка Англии.
«Упс 😅. Срочные новости: сериал про «Арсенал» на Netflix – 21-й сезон загружается... Не пропустите!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Также в этой публикации Эвра выложил видео, на котором две маленькие девочки ударяются головами об стекло.
Скриншот: x.com/Evra
«Смотреть «Арсенал» – это как смотреть Netflix. Всегда приходится ждать следующего сезона». Эвра о «канонирах»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Патриса Эвра
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