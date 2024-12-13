Патрис Эвра: «Для меня «Арсенал» всегда дети. Они красиво играют, но когда думаешь, что настал тот самый момент, удовольствие исчезает»

Патрис Эвра вновь сравнил «Арсенал» с Netflix.

Команда тренера Микеля Артеты находится на третьей позиции в таблице АПЛ в этом сезоне.

«Арсенал» – это как смотреть Netflix: всегда ждешь следующего сезона, поскольку они не выигрывают чемпионат.

Но устал говорить об «Арсенале ». Они думают, что я их ненавижу... Но как можно ненавидеть своих детей?! Для меня «Арсенал» всегда дети.

Они играют в красивый футбол. Когда смотришь, как они играют, то наслаждаешься этим, но в тот момент, когда ты говоришь себе, что настал тот самый момент, удовольствие исчезает.

Мы ждали 20 сезонов Netflix, чтобы они выиграли титул. Вот теперь мы ждем 21-й сезон Netflix. Когда думаешь Netflix, думаешь про «Арсенал», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра .