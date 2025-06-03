Кисляк о «Спартаке»: «На данный момент не допускаю, что могу перейти. Вы сами все понимаете»

Матвей Кисляк заявил, что не перейдет из ЦСКА в «Спартак».

Ранее Кисляк Иван Карпов сообщил , что 19-летний хавбек интересен «Спартаку » и «Фенербахче». – На данный момент не допускаю, что могу перейти в «Спартак». – Почему? – Вы сами все понимаете, – сказал полузащитник ЦСКА Кисляк.