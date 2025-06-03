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Кисляк о «Спартаке»: «На данный момент не допускаю, что могу перейти. Вы сами все понимаете»

Матвей Кисляк заявил, что не перейдет из ЦСКА в «Спартак».

Ранее Кисляк Иван Карпов сообщил, что 19-летний хавбек интересен «Спартаку» и «Фенербахче».

– На данный момент не допускаю, что могу перейти в «Спартак».

– Почему?

– Вы сами все понимаете, – сказал полузащитник ЦСКА Кисляк.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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