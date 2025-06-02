Кисляк не считает себя MVP сезона: «Перестаньте. Могу сказать только: «сюда, блин». Николич сильно в меня поверил»
Матвей Кисляк объяснил свой прогресс в минувшем сезоне доверием тренера.
«Какой я MVP сезона? Перестаньте. Могу сказать только: «сюда, блин».
Не могу сказать, почему этот сезон для меня получился прорывным. Марко [Николич] в меня очень сильно поверил», – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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