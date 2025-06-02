Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»

Матвей Кисляк рассказал о разговоре с Рустамом Ятимовым перед пенальти в Кубке.

ЦСКА стал обладателем FONBET Кубка России, обыграв «Ростов » в Суперфинале по пенальти (4:3, основное время – 0:0).

«Когда я пробивал пенальти, Ятимов начал говорить мне: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». На меня это не повлияло. А я забил – вот мой ответ ему! Был уверен, что реализую пенальти и сможем выиграть Кубок .

Поздравляю всех болельщиков с победой, благодарю их за поддержку, надеюсь, в следующем сезоне мы вновь сможем порадовать фанатов!» – сказал полузащитник ЦСКА .