Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
Матвей Кисляк рассказал о разговоре с Рустамом Ятимовым перед пенальти в Кубке.
ЦСКА стал обладателем FONBET Кубка России, обыграв «Ростов» в Суперфинале по пенальти (4:3, основное время – 0:0).
«Когда я пробивал пенальти, Ятимов начал говорить мне: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». На меня это не повлияло. А я забил – вот мой ответ ему! Был уверен, что реализую пенальти и сможем выиграть Кубок.
Поздравляю всех болельщиков с победой, благодарю их за поддержку, надеюсь, в следующем сезоне мы вновь сможем порадовать фанатов!» – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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