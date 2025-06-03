Модрич согласился перейти в «Милан». Журналист Кортегана опроверг эту информацию – у Луки есть предложения от других клубов
Лука Модрич может подписать контракт с «Миланом» на год.
Как сообщает la Repubblica, 39-летний хорватский полузащитник согласился перейти в миланский клуб из «Реала». Стороны находятся в стадии активных переговоров, «Милан» рассчитывает заключить соглашение на год.
Журналист Марио Кортегана опроверг эту информацию. По его данным, у Модрича есть несколько предложений от разных клубов, Лука еще не принял окончательного решения.
В этом сезоне хавбек провел 35 матчей в Ла Лиге и сделал 6 голевых передач. Подробно со статистикой Модрича можно ознакомиться здесь.
Россия
Будет ничья
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Марио Кортеганы
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