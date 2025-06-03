Акинфенва о Бруну: «Ценю его выше, чем Палмера. Коул хладнокровен на поле, но ему нужно показывать высокий уровень еще какое-то время»

Адебайо Акинфенва сравнил игровые качества Бруну Фернандеша и Коула Палмера.

Акинфенва обсудил с ведущими talkSport Адамом Каттераллом и Райаном Скоттом-Дугласом игру полузащитников «Манчестер Юнайтед » и «Челси ».

– Бруно Фернандеш – это игрок мирового класса. Я считаю, что он лучше как игрок, чем Коул Палмер. Да, Палмер выдал потрясающий матч [в финале Лиги конференций], это не обсуждается. Но, как контраргумент, – он играл на своей позиции. А Бруну, напомню, часто действует в центре полузащиты.

– Я поддерживаю это, я тоже высоко ценю Бруну.

– Выше, чем Коула Палмера?

– Да, выше. Не поймите неправильно – я тоже называю его «Cold Palmer», потому что он реально хладнокровен на поле. Но, по моему мнению, ему нужно показывать такой уровень еще какое-то время, – заявил экс-форвард «Уикома».