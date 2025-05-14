Верховный суд РФ подтвердил отказ Сафонову в обжаловании решения по алиментам. Ранее об этом сообщала бывшая жена вратаря «ПСЖ»

Верховный суд РФ отказал Матвею Сафонову в обжаловании решения по алиментам.

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря «ПСЖ » перечислять четверть доходов на содержание дочери.

Футболист обжаловал решение в нескольких инстанциях, его адвокат заявлял о намерении обратиться в Верховный суд РФ.

Вчера его бывшая жена Анастасия Казачек заявила , что «Сафонов не смог избежать уплаты алиментов посредством адвокатского крючкотворства».

«12 мая 2025 года Матвею Сафонову было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании», – сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.