Верховный суд РФ подтвердил отказ Сафонову в обжаловании решения по алиментам. Ранее об этом сообщала бывшая жена вратаря «ПСЖ»
Верховный суд РФ отказал Матвею Сафонову в обжаловании решения по алиментам.
В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря «ПСЖ» перечислять четверть доходов на содержание дочери.
Футболист обжаловал решение в нескольких инстанциях, его адвокат заявлял о намерении обратиться в Верховный суд РФ.
Вчера его бывшая жена Анастасия Казачек заявила, что «Сафонов не смог избежать уплаты алиментов посредством адвокатского крючкотворства».
«12 мая 2025 года Матвею Сафонову было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании», – сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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