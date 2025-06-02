Иван Сергеев рад победе Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

В финале «ПСЖ» разгромил «Интер » со счетом 5:0. Воспитанник «Краснодара» стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.

Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).

«Жалко, что финал прошел без борьбы. «ПСЖ » заслуженно выиграл. Конечно, это очень важная победа для российского спорта.

Может, у «Интера» был неудачный день, но «ПСЖ» ярко играет в атаке, они выиграли чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов, так что все заслуженно», – сказал форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев .

«ПСЖ» взял ЛЧ, а «Краснодар» – золото РПЛ. Как и предсказывал Сафонов!