Гвардиол – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo, Дэвис – 2-й, Тео – 3-й, Бальде – 5-й, Менди – 6-й, Кукурелья – 8-й
FourFourTwo назвал десятку лучших левых защитников мира.
Первое место занял футболист «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол, а замкнул топ-10 Энтони Робинсон из «Фулхэма».
1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Хорватия)
2. Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)
3. Тео Эрнандес («Милан», Франция)
4. Алекс Гримальдо («Байер», Испания)
5. Алекс Бальде («Барселона», Испания)
6. Ферлан Менди («Реал Мадрид», Франция)
7. Федерико Димарко («Интер», Италия)
8. Марк Кукурелья («Челси», Испания)
9. Люка Эрнандес («ПСЖ», Франция)
10. Энтони Робинсон («Фулхэм», США)
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FourFourTwo
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