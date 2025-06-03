Глушаков о ВАР: «Вся картинка перед глазами арбитров – и столько ошибок, они убивают друг друга. Раньше три судьи было, один ошибся – его отстранили на 3-4 матча. Сейчас хаос какой-то»

Денис Глушаков оценил работу судей до и после введения ВАР.

«У нас сделали судьям помощь в виде ВАР, а стало еще хуже и еще больше разговоров. Раньше три судьи было, и если один ошибся, то его дисквалифицировали и он три-четыре матча не судит.

Сейчас хаос какой-то. Раньше все понимали, что судья мог ошибиться, с кем не бывает, футболисты тоже ошибаются на футбольном поле.

А сейчас вся картинка перед глазами арбитров – и столько ошибок. Они убивают друг друга и как будто плавят.

Судья в поле показывает нормально, но его зовут на ВАР, чтобы он поменял решение», – сказал экс-капитан «Спартака » в интервью YouTube-каналу «Родной футбол».