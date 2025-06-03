  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков о ВАР: «Вся картинка перед глазами арбитров – и столько ошибок, они убивают друг друга. Раньше три судьи было, один ошибся – его отстранили на 3-4 матча. Сейчас хаос какой-то»
12

Глушаков о ВАР: «Вся картинка перед глазами арбитров – и столько ошибок, они убивают друг друга. Раньше три судьи было, один ошибся – его отстранили на 3-4 матча. Сейчас хаос какой-то»

Денис Глушаков оценил работу судей до и после введения ВАР.

«У нас сделали судьям помощь в виде ВАР, а стало еще хуже и еще больше разговоров. Раньше три судьи было, и если один ошибся, то его дисквалифицировали и он три-четыре матча не судит.

Сейчас хаос какой-то. Раньше все понимали, что судья мог ошибиться, с кем не бывает, футболисты тоже ошибаются на футбольном поле.

А сейчас вся картинка перед глазами арбитров – и столько ошибок. Они убивают друг друга и как будто плавят.

Судья в поле показывает нормально, но его зовут на ВАР, чтобы он поменял решение», – сказал экс-капитан «Спартака» в интервью YouTube-каналу «Родной футбол».

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1317 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoсудьи
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoДенис Глушаков
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мухин об отмене гола ЦСКА: «ВАР 10 минут наслаждался голом Облякова, потом случайно нашли офсайд»
221 июня, 16:04
Судьи в РПЛ чаще ошибались в пользу «Спартака» и «Краснодара» и против «Динамо» и «Зенита». ВАР влиял на решения арбитров в 127 из 134 случаев («СЭ»)
25826 мая, 10:33
Матч «Краснодар» – «Динамо» обслужит Чистяков, игру «Зенита» и Ахмата» – Иванов и другие назначения судей на 30-й тур РПЛ
4023 мая, 09:13
Главные новости
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
59 минут назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
319 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
2933 минуты назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
339 минут назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
340 минут назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1546 минут назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
855 минут назад
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
5457 минут назад
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
2959 минут назад
Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»
37сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
111 минут назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ
212 минут назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
115 минут назадВидео
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
424 минуты назад
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
32 минуты назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
142 минуты назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
444 минуты назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
2сегодня, 09:52
Анчелотти о целях в Бразилии: «Побороться за победу на ЧМ и вернуть сборную на лидирующие позиции»
сегодня, 09:51