Мухин об отмене гола ЦСКА: «ВАР 10 минут наслаждался голом Облякова, потом случайно нашли офсайд»

Максим Мухин пошутил об отмене гола ЦСКА в суперфинале Кубка России с «Ростовом».

На 9-й минуте решающего матча FONBET Кубка России дальним ударом забил хавбек армейцев Иван Обляков – вратарь ростовчан Рустам Ятимов допустил ошибку, пытаясь отбить летевший прямо в него мяч.

Однако главный судья встречи Кирилл Левников после подсказки ВАР несколько раз подходил к монитору и в итоге, после 6-минутного изучения эпизода , отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы, который блокировал путь форварду Николаю Комличенко.

«Интересный момент, что Ваня [Обляков] действительно так попал в ворота, что команда ВАР наблюдала и наслаждалась этим голом целых 10 минут. И случайно нашли потом офсайд. Так и случается», – сказал в эфире «Матч ТВ» хавбек ЦСКА Максим Мухин.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.