Вячеслав Колосков считает, что «Пари НН» должен остаться в РПЛ вместо «Химок».

Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Мир РПЛ.

Согласно регламенту, исполком РФС примет решение о том, кто заменит «Химки », причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги. Это может быть «Пари НН », который по спортивному принципу вылетел в Мелбет Первую лигу, уступив «Сочи» в стыковых матчах.

«Этот вопрос должен решаться исходя из регламента. Насколько я понимаю, что у команды РПЛ преимущество.

Не вижу никаких трудностей. «Пари НН» должен оставаться. Мне кажется, что так должно быть», – сказал почетный президент РФС.