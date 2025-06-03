Колосков о замене «Химок»: «У команды РПЛ преимущество, насколько я понимаю. «Пари НН» должен остаться, не вижу трудностей»
Вячеслав Колосков считает, что «Пари НН» должен остаться в РПЛ вместо «Химок».
Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Мир РПЛ.
Согласно регламенту, исполком РФС примет решение о том, кто заменит «Химки», причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги. Это может быть «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел в Мелбет Первую лигу, уступив «Сочи» в стыковых матчах.
«Этот вопрос должен решаться исходя из регламента. Насколько я понимаю, что у команды РПЛ преимущество.
Не вижу никаких трудностей. «Пари НН» должен оставаться. Мне кажется, что так должно быть», – сказал почетный президент РФС.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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