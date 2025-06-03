Агент Монтеса об уходе защитника из «Локо» летом: «Исключено. Сесар счастлив в клубе, ему все нравится»
Агент Сесара Монтеса заявил, что защитник не покинет «Локомотив» летом.
Центральный защитник присоединился к московскому клубу в сентябре 2024 года, перейдя из испанской «Альмерии».
«Сесар счастлив в «Локомотиве», у него контракт, ему все нравится. Может ли он покинуть команду летом? Это исключено», – сказал агент Серхио Визуете.
В завершившимся сезоне 28-летний защитник провел в составе «Локомотива» 21 матч во всех турнирах и забил 2 мяча.
Контракт мексиканца с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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