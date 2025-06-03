Агент Монтеса об уходе защитника из «Локо» летом: «Исключено. Сесар счастлив в клубе, ему все нравится»

Агент Сесара Монтеса заявил, что защитник не покинет «Локомотив» летом.

Центральный защитник присоединился к московскому клубу в сентябре 2024 года, перейдя из испанской «Альмерии».

«Сесар счастлив в «Локомотиве », у него контракт, ему все нравится. Может ли он покинуть команду летом? Это исключено», – сказал агент Серхио Визуете.

В завершившимся сезоне 28-летний защитник провел в составе «Локомотива» 21 матч во всех турнирах и забил 2 мяча.

Контракт мексиканца с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.