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Агент Монтеса об уходе защитника из «Локо» летом: «Исключено. Сесар счастлив в клубе, ему все нравится»

Агент Сесара Монтеса заявил, что защитник не покинет «Локомотив» летом.

Центральный защитник присоединился к московскому клубу в сентябре 2024 года, перейдя из испанской «Альмерии».

«Сесар счастлив в «Локомотиве», у него контракт, ему все нравится. Может ли он покинуть команду летом? Это исключено», – сказал агент Серхио Визуете. 

В завершившимся сезоне 28-летний защитник провел в составе «Локомотива» 21 матч во всех турнирах и забил 2 мяча.

Контракт мексиканца с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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