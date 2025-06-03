  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гранат о замене «Химок» в РПЛ: «Хочу, чтобы играл «Черноморец». РФС примет здравое решение, надеюсь. Главное – спортивный принцип»
9

Гранат о замене «Химок» в РПЛ: «Хочу, чтобы играл «Черноморец». РФС примет здравое решение, надеюсь. Главное – спортивный принцип»

Владимир Гранат считает, что «Черноморец» заслужил выступать в Мир РПЛ.

Клуб из Новороссийска завершил сезон на 3-м месте в таблице Мелбет Первой лиги, но не был допущен к участию в стыковых матчах, не получив лицензию для участия в РПЛ.

Также лицензирование не прошли «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ. Согласно регламенту, решение о том, кто заменит подмосковный клуб, примет исполком РФС, причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги.

«Надеюсь, что в РФС примут здравое решение. Но то, что должно быть четное количество команд, это однозначно. Чтобы ни у кого не было тура простоя.

Для меня главное – спортивный принцип. Чтобы участвовала та команда, которая это по данному принципу заслуживает. Я играл в «Ростове» и, мое мнение, стадион в Новороссийске не хуже, чем «Олимп». А команда тогда играла в Лиге чемпионов. Я бы хотел, чтобы «Черноморец» играл в РПЛ», – сказал бывший защитник сборной России.

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1299 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoХимки
logoВладимир Гранат
logoРостов
logoЧерноморец Новороссийск
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о замене «Химок» в РПЛ: «Надо оставлять «Оренбург» – «Пари НН» вылетел по спортивному принципу, «Ахмат» остался. О лишении лицензии нужно было объявлять до стыков»
743 июня, 10:24
Газизов о замене «Химок» в РПЛ: «Я всегда выступал за расширение до 18 клубов. Думаю, в этот раз оставят 16 команд, чтобы возобладал спортивный принцип»
123 июня, 05:10
«Пари НН» останется в РПЛ «с большой долей вероятности». Лига и РФС опасаются апелляций и исков в ином случае («РБ Спорт»)
1142 июня, 15:44
Главные новости
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек Дуду о безопасности в России и Бразилии
16 минут назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
316 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
2730 минут назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
336 минут назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
237 минут назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1443 минуты назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
852 минуты назад
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
5354 минуты назад
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
2856 минут назад
Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»
37сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
18 минут назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью в 4800 евро во время финала ЛЧ
29 минут назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
112 минут назадВидео
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
321 минуту назад
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
29 минут назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
139 минут назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
441 минуту назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
2сегодня, 09:52
Анчелотти о целях в Бразилии: «Побороться за победу на ЧМ и вернуть сборную на лидирующие позиции»
сегодня, 09:51