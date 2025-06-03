Гранат о замене «Химок» в РПЛ: «Хочу, чтобы играл «Черноморец». РФС примет здравое решение, надеюсь. Главное – спортивный принцип»
Клуб из Новороссийска завершил сезон на 3-м месте в таблице Мелбет Первой лиги, но не был допущен к участию в стыковых матчах, не получив лицензию для участия в РПЛ.
Также лицензирование не прошли «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ. Согласно регламенту, решение о том, кто заменит подмосковный клуб, примет исполком РФС, причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги.
«Надеюсь, что в РФС примут здравое решение. Но то, что должно быть четное количество команд, это однозначно. Чтобы ни у кого не было тура простоя.
Для меня главное – спортивный принцип. Чтобы участвовала та команда, которая это по данному принципу заслуживает. Я играл в «Ростове» и, мое мнение, стадион в Новороссийске не хуже, чем «Олимп». А команда тогда играла в Лиге чемпионов. Я бы хотел, чтобы «Черноморец» играл в РПЛ», – сказал бывший защитник сборной России.