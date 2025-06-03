Круговой о матче России с Нигерией: «Почему мы должны бояться? Мандража нет. У них хорошая команда, обязаны побеждать ее дома»

Данил Круговой высказался о матче сборных России и Нигерии.

Товарищеская игра состоится 6 июня в Москве.

– Какие ожидания от матча с Нигерией?

– Мандража нет, играем дома. Надеюсь, придет много фанатов, «Лужники» полностью будут забиты. Нигерия – хорошая команда, обязаны побеждать ее дома.

– Что будет, если три гола за тайм залетит?

– Им? Почему мы должны бояться? Будем отталкиваться от своей игры. Будем пытаться победить.

– Хочется выдохнуть после окончания сезона, а тут матчи сборной. Как переключаться?

– Мгновенно. Вчера выиграли Кубок России, а сегодня уже сборная. По эмоциям сложно переключиться. Уверен, что все будет нормально, – сказал защитник ЦСКА и сборной России.