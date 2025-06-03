Круговой о матче России с Нигерией: «Почему мы должны бояться? Мандража нет. У них хорошая команда, обязаны побеждать ее дома»
Данил Круговой высказался о матче сборных России и Нигерии.
Товарищеская игра состоится 6 июня в Москве.
– Какие ожидания от матча с Нигерией?
– Мандража нет, играем дома. Надеюсь, придет много фанатов, «Лужники» полностью будут забиты. Нигерия – хорошая команда, обязаны побеждать ее дома.
– Что будет, если три гола за тайм залетит?
– Им? Почему мы должны бояться? Будем отталкиваться от своей игры. Будем пытаться победить.
– Хочется выдохнуть после окончания сезона, а тут матчи сборной. Как переключаться?
– Мгновенно. Вчера выиграли Кубок России, а сегодня уже сборная. По эмоциям сложно переключиться. Уверен, что все будет нормально, – сказал защитник ЦСКА и сборной России.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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